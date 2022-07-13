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Юрист раскрыл подробности о штрафах Apple и Zoom в России

Юрист Энтин заявил о проблеме взыскания штрафов с Apple и Zoom

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Как и с кого будут взысканы штрафы, выписанные корпорации Apple и сервису для видеоконференций Zoom — открытые вопросы, заявил адвокат Владимир Энтин. По его словам, таких смягчающих обстоятельств, как физическая или техническая невозможность выполнить требования закона, российский Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) не предусматривает. Подробности о штрафах для зарубежных компаний юрист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Штрафы за нарушение законодательства о персональных данных предусмотрены для физических, юридических и должностных лиц. Суммы штрафов резко возрастают, когда нарушители являются операторами связи. Когда речь идет о нарушении со стороны юридических лиц, штраф может достигать до шести миллионов рублей. В случае повторного нарушения штраф может быть увеличен до 18 миллионов рублей», — поделился Энтин.

Когда действия в сети Интернет совершаются операторами без образования юридического лица, к такому оператору применяется та же мера ответственности, что предусмотрена для юридических лиц, добавил он. Следовательно, если нарушение не будет устранено, то произойдет увеличение суммы штрафа.

«Единственная проблема состоит в том, каким образом и с кого данный штраф будет взыскан в принудительном порядке. Также при рассмотрении дел в порядке административного производства суд на основании установленных фактических обстоятельств обязан назначить штраф в предусмотренных законом пределах. Таких смягчающих обстоятельств как физическая или техническая невозможность выполнить требования закона КоАП не предусматривает», — указал юрист.

12 июля Таганский районный суд Москвы оштрафовал американскую корпорацию Apple за отказ локализовать данные российских пользователей на территории России. Компании назначили штраф в размере двух миллионов рублей.

Тогда же Мировой суд Таганского районы Москвы оштрафовал американский сервис для видеоконференций Zoom на 1 миллион рублей.

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Виктория Немис
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