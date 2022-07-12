Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

В России оштрафовали Zoom

Суд в Москве оштрафовал сервис Zoom на 1 миллион рублей за отказ локализовать данные

Фото: iyus sugiharto / Unsplash

Мировой суд Таганского районы Москвы оштрафовал американский сервис для видеоконференций Zoom на 1 миллион рублей. Причиной стал отказ компании локализовать данные россиян на территории России, сообщает «Интерфакс».

Компания Zoom Video Communications Inc была признана виновной по части 8 статьи 13.11 кодекса об административных правонарушениях (невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения личных данных граждан России с использованием баз данных, находящихся на территории РФ). «Назначить штраф в размере 1 миллиона рублей», — огласил вердикт судья.

Уточняется, что представители Zoom Video Communications Inc не присутствовали на заседании.

Ранее в России по аналогичной причине была оштрафована компания Apple. Ей придется выплатить два миллиона рублей. Помимо того, за отказ локализовать данные россиян суд оштрафовал известную американскую службу доставки United Parcel Service (UPS), сервис поиска и аренды жилья Airbnb, фотохостинг Pinterest и видеостриминговую платформу Twitch.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
ВСУ нанесли удар дроном-камикадзе по домам в Запорожской области
Суд продлил на два месяца арест замкомандира батальона «Айдар»
Москвичам пообещали в меру жаркий август
В Совфеде призвали закончить спецоперацию на западной границе Украины
Набор для охоты на вампиров продали за миллионы рублей
Обвиненный в педофилии певец Ар Келли оказался помолвлен
На курортах Египта туристам запретили заниматься дайвингом и рыбалкой
Названы районы Москвы с подешевевшими новыми квартирами
Путин включил Слуцкого в состав Госсовета
В России оштрафовали Zoom
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.