В России оштрафовали Zoom

Суд в Москве оштрафовал сервис Zoom на 1 миллион рублей за отказ локализовать данные

Мировой суд Таганского районы Москвы оштрафовал американский сервис для видеоконференций Zoom на 1 миллион рублей. Причиной стал отказ компании локализовать данные россиян на территории России, сообщает «Интерфакс».

Компания Zoom Video Communications Inc была признана виновной по части 8 статьи 13.11 кодекса об административных правонарушениях (невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения личных данных граждан России с использованием баз данных, находящихся на территории РФ). «Назначить штраф в размере 1 миллиона рублей», — огласил вердикт судья.

Уточняется, что представители Zoom Video Communications Inc не присутствовали на заседании.

Ранее в России по аналогичной причине была оштрафована компания Apple. Ей придется выплатить два миллиона рублей. Помимо того, за отказ локализовать данные россиян суд оштрафовал известную американскую службу доставки United Parcel Service (UPS), сервис поиска и аренды жилья Airbnb, фотохостинг Pinterest и видеостриминговую платформу Twitch.