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Москвич сделал ремонт в квартире и разозлил соседей

Мосжилинспекция обнаружила незаконную перепланировку в квартире в районе Некрасовка

Фото: Мосжилинспекция

В районе Некрасовка на юго-востоке Москвы собственник самовольно сделал перепланировку в квартире. Соседей разозлил незаконный ремонт, и они пожаловались в Мосжилинспекцию, пишет РИА Новости.

Речь идет о доме на Рождественской улице. Сотрудники надзорного органа обнаружили, что собственники уже завершили ремонт и перенесли кухню в жилую комнату, не оформив это в техническом плане здания и без предварительного согласования с другими жителями подъезда. Мосжилинспекция потребовала нарушителей привести квартиру в исходный вид или получить разрешение на перепланировку.

Ранее на незаконную установку дополнительной входной группы пожаловались москвичи в районе Хамовники. Владелец нежилого помещения в доме в Большом Левшинском переулке разместил вторую дверь на месте оконного проема. Сотрудники Мосжилинспекции привлекли нарушителя к административной ответственности.

В начале июля незаконную перепланировку попросили также устранить в Хорошевском районе столицы. Собственница квартиры снесла несущие перегородки и возвела новые стены, а также перенесла сантехническое оборудование, чем вызвала недовольство владельцев других квартир в том же подъезде.

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Нина Ташевская
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