Стало известно число пользователей российского магазина приложений

Россияне совершили более миллиона скачиваний приложений в российском магазине RuStore

VK впервые раскрыла статистику российского магазина приложений RuStore. Согласно данным компании, россияне совершили в магазине приложений более миллиона скачиваний. Об этом сообщила пресс-служба VK.

По данным компании, в RuStore разместили уже более 1000 приложений. С момента запуска магазина россияне скачали приложения более 1,1 миллиона раз. Также стало известно число скачиваний самого RuStore — его установили 500 тысяч пользователей.

«Финансовые приложения — лидеры по скачиваниям из RuStore – более 50 процентов всех загрузок приходится на них. Далее следуют категории "Инструменты" — полезные сервисы для жизни и работы, на них приходится 10 процентов скачиваний, "Развлечения" — 9 процентов и "Покупки" — 6 процентов», — отметили в пресс-службе.

В топ-3 по числу скачиваний в RuStore вошли «СберБанк Онлайн» (256 тысяч),« ВТБ Онлайн» (65,1 тысячу) и «СБПэй» (51,3 тысячи). Среди других популярных приложений в магазине RUTUBE, AliExpress, «ВКонтакте», «Госуслуги» и Wildberries.

«Скоро в стор будет интегрирована платформа push-уведомлений, появится платежная система, а также рейтинги приложений. До конца года будут запущены аналитические и маркетинговые инструменты», — сообщил руководитель проекта Иван Мыздриков.

RuStore, разработанный VK совместно с Минцифры, стал доступен для пользователей мобильных устройств на Android 25 мая. Как сообщил глава Минцифры России Максут Шадаев, российский магазин приложений будет предустанавливаться на технические устройства в стране.