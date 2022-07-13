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Московского депутата Яшина доставили в суд

Муниципального депутата Яшина доставили в Басманный суд Москвы
Илья Яшин

Илья Яшин. Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Муниципального депутата Красносельского района Москвы Илью Яшина доставили в Басманный суд столицы, который рассмотрит вопрос о мере пресечения по делу о фейках про российскую армию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Обвиняемый доставлен в суд», — уточнили в пресс-службе органа государственной власти.

Ранее сообщалось, что в Басманный районный суд Москвы поступил материал по ходатайству ГСУ СК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении депутата. Следствие попросило избрать меру пресечения до 12 сентября 2022 года.

В этот же день адвокат депутата Мария Эйсмонт заявила, что Яшину предъявили официальное обвинение в дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. По ее словам, следователь пытался провести допрос депутата, но тот отказался давать показания из-за «политической мотивированности этого уголовного дела».

28 июня Яшина арестовали на 15 суток по протоколу о неповиновении сотруднику полиции.

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Сергей Истомин
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