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Российский чиновник приказал закопать свалку и стал фигурантом уголовного дела

Чиновник в Оренбурге стал фигурантом уголовного дела после приказа закопать свалку

Фото: РИА Новости

Российский чиновник приказал закопать свалку и стал фигурантом уголовного дела — полиция вменяет главе одного из округов Оренбурга статью УК РФ о превышении должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» в среду, 13 июля, сообщили в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области.

По данным ведомства, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции установили, что глава округа дал указание подчиненным захоронить отходы мусора под землей. Таким образом он пытался создать видимость ликвидации несанкционированной свалки вблизи жилого массива. По предварительным подсчетам, ущерб от действий чиновника превышает 2,7 миллиона рублей. В итоге следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» УК РФ.

Ранее бывшего главу краевого транспортного управления арестовали на месяц и 27 дней по делу о превышении должностных полномочий при строительстве метро в Красноярске: ущерб от его действий составил 742 миллиона рублей.

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