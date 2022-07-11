Бывшего чиновника арестовали по делу о строительстве метро в Красноярске

В Красноярске экс-главу транспортного управления арестовали по делу о строительстве метро

Бывшего главу краевого транспортного управления арестовали на месяц и 27 дней по делу о превышении должностных полномочий при строительстве метро в Красноярске. Об этом в понедельник, 11 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Экс-чиновник будет находиться в СИЗО до 3 сентября. Отмечается, что 7 июня его задержали в Москве, после чего доставили в Красноярск.

По данным надзорного ведомства, в сентябре 2019 года в рамках реализации нацпроекта «Экология» фигурант заключил госконтракт на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации строительства первой линии метрополитена на сумму более 975 миллионов рублей. В декабре того же года экс-глава учреждения подписал акт приема-передачи выполненных работ, зная о том, что исполнитель не доделал их. Ущерб от его действий составил 742 миллиона рублей.

10 июня стало известно, что Центральный суд Красноярска арестовал экс-заместителя главы Росприроднадзора и председателя совета директоров «КрасноярскТИСИЗа» Олега Митволя по делу о хищении 900 миллионов рублей, выделенных из бюджета аффилированной с ним проектной организации на строительство метро в Красноярске.

По данным следствия, «КрасноярскТИСИЗ» в 2019 году заключил госконтракт на корректировку проектно-сметной документации первой линии метрополитена Красноярска, строительство которого началось еще в 1995 году, но затем неоднократно приостанавливалось.

В 2018 году президент России Владимир Путин поддержал предложение губернатора Красноярского края Александра Усса о продолжении проекта строительства местного метро. Из федерального бюджета был выделен один миллиард рублей в рамках нацпроекта «Экология».