Митволь заявил о готовности возместить 900 миллионов рублей по делу о хищении

Заключивший сделку со следствием Митволь возместит 900 млн руб; он остается под арестом

Председатель совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий (КрасноярскТИСИЗ) и бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь останется в СИЗО до 24 июля. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Красноярского краевого суда.

На заседании 21 июня была рассмотрена апелляционная жалоба защиты экс-чиновника на решение нижестоящей инстанции, заключившей его под стражу. На слушаниях адвокат заявил, что Митволь заключил досудебное соглашение со следствием.

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На основании этого аргумента защита просила отменить арест Митволя и избрать в отношении него другую меру пресечения, не связанную с лишением свободы. У него на иждивении находятся мать-инвалид, малолетняя дочь и неработающая жена, отметил защитник Митволя.

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Однако прокурор заявила, что Митволю инкриминируется совершение тяжкого преступления, его действия нанесли ущерб бюджету, кроме того, он может скрыться от следствия, указала представитель надзорного ведомства, напомнив суду обстоятельства задержания фигуранта дела.

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Суд прислушался к доводам прокурора и отказался смягчить меру пресечения экс-чиновнику. Он был арестован в день задержания 10 июня.

Фабула дела

Митволя обвиняют в хищении 900 миллионов рублей на посту председателя совета директоров «КрасноярскТИСИЗа», занимающегося разработкой проекта городского метрополитена. По версии следствия, компания получила из бюджета средства за невыполненные работы. Сразу после задержания Митволь заключил сделку со следствием, сообщал Хинштейн. По его словам, такой шаг обвиняемого автоматически означает признание своей вины и готовность изобличить других фигурантов дела.

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Сам Митволь сообщал, что в 2018 году приобрел акции «КрасноярскТИСИЗ», которые прежде были в собственности Росимущества. Эту сделку он объяснил тем, что ему интересно развивать российское производство.

«КрасноярскТИСИЗ» в 2019 году заключил госконтракт на корректировку проектно-сметной документации первой линии метрополитена Красноярска, строительство которого началось еще в 1995 году, но затем неоднократно приостанавливалось. В 2018 году президент России Владимир Путин поддержал предложение губернатора Красноярского края Александра Усса о продолжении проекта строительства местного метро. Из федерального бюджета был выделен один миллиард рублей в рамках нацпроекта «Экология».

Успехи Митволя

Олег Львович прославился активной деятельностью на посту заместителя руководителя Росприроднадзора, на который был назначен в 2004 году. Он боролся за чистоту Истринского водохранилища, устроив показательную акцию с привлечением бойцов ОМОНа в августе 2005 года.

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Из Росприроднадзора Митволь ушел в 2009 году, пересев в кресло префекта Северного административного округа Москвы по приглашению столичного мэра Юрия Лужкова.

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В 2010 году его сняли с должности. После этого он безуспешно баллотировался в Госдуму, пока не переехал в Красноярск.