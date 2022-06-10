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Арестованный по делу о хищении Олег Митволь заключил сделку со следствием

Депутат Хинштейн назвал сделку со следствием Олега Митволя единственно правильным решением
Олег Митволь

Олег Митволь. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бывший замглавы Росприроднадзора, задержанный по делу о хищении 900 миллионов рублей, заключил сделку со следствием. Об этом в пятницу, 10 июня, в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По его словам, Митволь сам заключил досудебное соглашение, что автоматически означает признание подсудимым своей вины и его готовность изобличить других, причастных к преступлению людей. «Считаю решение Митволя единственно правильным: снять грех с души, чистосердечно во всем признаться и начать активно сотрудничать со следствием»,— заявил Александр Хинштейн.

Ранее 10 июня сообщалось, что Центральный райсуд Красноярска арестовал экс-заместителя главы Росприроднадзора и бывшего префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя.

Его дело связано с делом о хищении денег, выделенных на строительство метрополитена в Красноярске. В 2018 году Митволь стал председателем совета директоров компании «ТИСИЗ», а с 2019 года стал курировать проектировку красноярской подземки, построить который жителям города обещают с 1990-х годов.

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Владимир Седов
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