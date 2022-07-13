Оператор «Фукусимы» поплатится за невозможность предотвратить аварию

Бывшие руководители TEPCO выплатят почти $100 млрд из-за аварии на станции «Фукусима»

Бывшие руководители Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO), оператора «Фукусимы», заплатят акционерам почти 100 миллиардов долларов за невозможность предотвратить аварию на станции в 2011 году. Такое решение вынес окружной суд Токио, сообщает Kyodo.

Ответчиками в суде выступили бывший председатель совета директоров Цунэхиса Кацумато, бывшие вице-президенты Сакаэ Муто и Ичиро Такегуро, бывший президент холдинга Масатака Симидзу и экс-управляющий директор Акио Комори. Все, кроме последнего, признаны судом ответственными за возмещение убытков. Им предстоит выплатить 98 миллиардов долларов.

Как заявил председатель суда Есихидэ Асакура, коммунальные службы не выполнили свои обязанности, чтобы обезопасить станцию от цунами. Акционеры подали в суд на компанию еще в 2012 году. Они потребовали от бывшего руководства 160 миллиардов долларов. Это может стать самой большой компенсацией за всю историю судебных процессов в Японии. Однако, отмечает Kyodo, компании, скорее всего, будет непросто взыскать деньги с бывших топ-менеджеров. В самой TEPCO комментариев по этому поводу давать не стали.

11 марта 2011 года произошло сильнейшее в истории Японии землетрясение магнитудой 9,1, которое вызвало цунами с высотой волны более 40 метров. Удар стихии обрушился на побережье, став причиной аварии на АЭС «Фукусима-1», где вышла из строя система охлаждения реакторов. Это привело к нарушению герметичности сооружений и радиоактивному заражению местности. Территорию вокруг станции покинули около 300 тысяч жителей. В 2017-м окружной суд Фукусимы признал правительство Японии и компанию-оператора АЭС «Фукусима-1» TEPCO ответственными за аварию.