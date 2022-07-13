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Турция объявила конкурс на разработку двигателя для истребителя

Турция объявила конкурс на разработку двигателя для истребителя TF-X

Фото: JohnNewton8 / Wikimedia

Управление оборонной промышленности Турции объявило конкурс на разработку турбовентиляторного двигателя. Перспективный силовой агрегат предназначен для истребителя пятого поколения TF-X, сообщает Defense News.

Отмечается, что заявки на участие в конкурсе подали турецкие компании Tusas Engine Industries и TRMotor. По словам главы Управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира, созданная турецкой Kale Group и британским производителем Rolls-Royce компания TAEC также примет участие в конкурсе.

Демир перечислил требования к участникам программы. Двигатель должны производить в Турции, права на интеллектуальную собственность будут принадлежать республике. Также производитель не должен ограничивать получение экспортных лицензий.

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Считается, что разрабатываемый TAEC двигатель позволит TF-X летать на высоте более 12 тысяч километров. Самолет сможет развивать скорость до 1,8 числа Маха. По словам Демира, предложение TAEC отвечает всем критериям, кроме передачи прав на интеллектуальную собственность. Если Турция не сможет договориться с Rolls-Royce, разработку двигателя продолжат самостоятельно.

В марте Демир сообщил, что прототипы истребителя TF-X получат американский двигатель General Electric F110. Перспективный самолет совершит первый полет в 2026 году, а в 2029-м TF-X может поступить на вооружение.

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Даниил Иринин
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