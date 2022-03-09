Британия поможет Турции разработать двигатель для нового самолета

Британская компания Rolls-Royce поможет Турции разработать двигатель для истребителя TF-X

Турция сотрудничает с британской компанией Rolls-Royce. Специалисты компании помогут разработать двигатель для перспективного истребителя пятого поколения TF-X. Об этом сообщает Daily Sabah.

Глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир рассказал о двигателе для TF-X в эфире CNN Türk. По его словам, истребитель пятого поколения получит двигатель General Electric F-110, который будут поставлять из США.

Он отметил, что альтернативой F-110 может стать перспективный силовой агрегат. По его словам, турецкие специалисты работают над двигателем совместно с компанией Rolls-Royce.

Первый образец истребителя пятого поколения TF-X планируют достроить в 2023 году. Считается, что самолет совершит первый полет до 2026 года и поступит на вооружение турецких военных в 2029 году.

В декабре 2021 года в публикации Defense News рассказали о планах по сотрудничеству турецкой стороны с Россией. Источник в корпорации Turkish Aerospace Industries (TAI) сообщил, что Россия обладает необходимыми технологиями создания двигателей.

В июле 2021 года стало известно, что турецкие самолеты получат сверхзвуковую противорадиолокационную ракету Akbana. Боеприпас заменит ракеты AGM-88 High-speed Anti-Radiation Missile американского производства.