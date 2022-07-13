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В Калининграде отреагировали на информацию о разблокировке ЕС транзита в регион

В Калининграде заявили, что не получали документов о снятии ограничений на транзит грузов

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

В Калининграде не получали официальных уведомлений о разблокировке транзита в регион через Литву. Об этом заявили в областном правительстве, передает ТАСС.

Ранее «Известия» со ссылкой на высокопоставленные источники с российской стороны писали, что Европейский союз и Россия договорились о транзите грузов в Калининград. По данным собеседников издания, Брюссель предоставил документ, который «полностью удовлетворил» Москву. В частности, в нем указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между частями России.

«На текущий момент никаких официальных заявлений российской или европейской стороны [в областном правительстве] нет. Документов также опубликовано не было», — сообщил руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

Литва прекратила транзит санкционных товаров в Калининград 18 июня. Под санкции попал большой перечень товаров — от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы. Секретарь Совбеза Николай Патрушев впоследствии анонсировал скорый ответ на блокаду Калининграда, отметив, что он будет чувствителен для жителей Литвы.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил ввести полный запрет на движение товаров между Прибалтикой и Россией, за исключением транзита, в ответ на действия Вильнюса. По его словам, это позволит загрузить морских перевозчиков, а также дать работу портам региона, сильно пострадавшим от ограничений со стороны Евросоюза.

Мировая история санкций
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Анастасия Шейкина
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