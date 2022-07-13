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Жителям Башкирии предложат поработать спасателями на пляжах Уфы

Управление гражданской защиты Уфы объявило набор добровольцев-спасателей на пляжи города

Фото: пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы

Управление гражданской защиты Уфы, Республика Башкортостан, объявило набор добровольцев-спасателей для работы на пляжах города. Об этом руководитель поисково-спасательного отряда Александр Григорьев рассказал агентству «Башинформ».

«Это ежегодная традиционная акция: мы не первый год проводим набор спасателей-общественников на летний период для дежурства на пляжах города. Они помогают профессиональным спасателям обеспечивать безопасность на официальных пляжах», — объяснил Григорьев.

Отмечается, что в рамках акции планируется временно трудоустроить 50 человек. Спасатели будут наблюдать за отдыхающими, выискивать детей без присмотра, рекомендовать нетрезвым людям не заходить в воду. «При необходимости — нужно нырнуть, достать, сопроводить человека на берег, если потребуется, оказать помощь», — добавил Григорьев.

Ранее сообщалось, что россиянам предложили намыть золото в рамках фестиваля «Старательский фарт» в Магадане. На участие в фестивале претендуют около 150 человек, в том числе 34 жителя других регионов.

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Евгений Шульгин
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