Жителям Башкирии предложат поработать спасателями на пляжах Уфы

Управление гражданской защиты Уфы объявило набор добровольцев-спасателей на пляжи города

Управление гражданской защиты Уфы, Республика Башкортостан, объявило набор добровольцев-спасателей для работы на пляжах города. Об этом руководитель поисково-спасательного отряда Александр Григорьев рассказал агентству «Башинформ».

«Это ежегодная традиционная акция: мы не первый год проводим набор спасателей-общественников на летний период для дежурства на пляжах города. Они помогают профессиональным спасателям обеспечивать безопасность на официальных пляжах», — объяснил Григорьев.

Отмечается, что в рамках акции планируется временно трудоустроить 50 человек. Спасатели будут наблюдать за отдыхающими, выискивать детей без присмотра, рекомендовать нетрезвым людям не заходить в воду. «При необходимости — нужно нырнуть, достать, сопроводить человека на берег, если потребуется, оказать помощь», — добавил Григорьев.

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