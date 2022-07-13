В Молдавии захотели увеличить тарифы на газ более чем наполовину

«Молдовагаз» попросила у регулятора увеличить тарифы на газ на 61,9%

Компания «Молдовагаз» хочет добиться увеличения внутренних тарифов на газ более чем наполовину, сообщила пресс-служба Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ). Комментарий приводит ТАСС.

В НАРЭ поступил запрос предприятия на увеличение тарифов. «По расчетам "Молдовагаза", средняя цена на газ в 2022 году вместе с тарифными отклонениями в январе-июне должна составить 26 314 леев за тысячу кубометров или на 61,9% больше, чем действующий тариф (16 254 лея)», — говорится в документе.

Если запрос будет утвержден, что с учетом налогов тариф для потребителей составит 29,48 лея за кубометр — около полутора долларов.

В начале июля президент Молдавии Майя Санду заявила, что за последний год стоимость газа для бытовых потребителей выросла в шесть раз.

«Молдовагаз» приобретает топливо у «Газпрома», в июне закупочная стоимость должна была составить около 880 долларов за тысячу кубометров. Майская цена газа для Молдавии составляла 920 долларов за тысячу кубометров, апрельская — почти 1200 долларов. Нынешний договор был подписан в октябре 2021 года и вступил в силу с ноября. Условия договора предусматривают плавающую цену на каждый месяц.