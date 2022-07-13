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Бочку редкого виски продали за миллиард рублей

Financial Times: анонимный покупатель из Азии приобрел редкий виски за миллиард рублей

Фото: unsplash

Бочка редкого шотландского виски была продана анонимному покупателю из Азии за рекордную цену — 16 миллионов фунтов стерлингов (1,1 миллиарда рублей). Об этом сообщает Financial Times.

Односолодовый виски, хранящийся в бочке, был произведен в ноябре 1975 года в селе Ардбег на шотландском острове Айлей. Его стоимость вдвое превысила сумму, за которую в 1997 году приобрели всю ардбегскую винокурню.

В течение следующих пяти лет содержимое бочки разольют по 88 бутылкам и доставят их покупателю. Стоимость каждой бутылки составит около 36 тысяч фунтов (2,5 миллиона рублей).

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Томас Морадпур, глава фирмы Glenmorangie, которой принадлежит винокурня на Айлее, заявил, что проданный виски был гордостью местных жителей.

Стоимость бочки оказалась в 16 раз выше мирового рекорда, поставленного в апреле 2022 года, когда американский коллекционер приобрел за один миллион фунтов стерлингов (70 миллионов рублей) бочку шотландского виски, произведенного винокурней Macallan.

Ранее сообщалось, что анонимный покупатель приобрел на аукционе в Эдинбурге, Великобритания, самую большую бутылку виски в мире за 1,1 миллиона фунтов стерлингов (89,6 миллиона рублей). По своему объему она была сопоставима с 444 обычными бутылками виски.

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Алиса Дмитриева
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