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Самая большая бутылка виски в мире ушла с молотка за 89 миллионов рублей

Metro: анонимный покупатель приобрел 311-литровую бутылку виски за 89 миллионов рублей

Фото: FAH MAI HOLDINGS INC.

Анонимный покупатель приобрел на аукционе в Эдинбурге, Великобритания, самую большую бутылку виски в мире за 1,1 миллиона фунтов стерлингов (89,6 миллиона рублей). Об этом сообщает Metro.

32-летняя бутылка односолодового виски Macallan объемом 311 литров и высотой 180 сантиметров, получившая название «Неустрашимая», ушла с молотка на аукционе Lyon & Turnbull. По своему объему она была сопоставима с 444 обычными бутылками виски. Книга рекордов Гиннесса официально признала ее самой большой в мире.

Дэниел Монк из инвестиционной компании Fah Mai and Rosewin Holdings, который был инициатором создания бутылки, заявил, что для него это «больше, чем деньги». «Это страсть. Проект создан в честь моего покойного отца, капитана Стенли Монка, который был исследователем и добился многих удивительных достижений», — сказал он.

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Ожидалось, что «Неустрашимая» будет продана за 1,5 миллиона фунтов (122,2 миллиона рублей) и станет самой дорогой бутылкой виски в истории. Финальная стоимость напитка оказалась эквивалентна почти 92 фунтам стерлингов (7400 рублей) за глоток.

Имя «Неустрашимая» посвящено достижениям 11 исследователей и новаторов, чьи изображения помещены на этикетку. «Проект с самого начала был приключением. Я начал связываться с исследователями во время локдауна, чтобы подключить их к проекту, и нашел людей, которые могли изготовить и наполнить самую большую бутылку шотландского виски. Вместе мы осуществили мечту», — подчеркнул Монк.

Ранее сообщалось, что редкая 142-летняя бутылка Cassidy’s Whiskey выставлена на аукцион после того, как ее нашли в старой сумке врача в Ирландии. Газета, в которую она была завернута, датируется 1899 годом, когда виски приписывали целебные свойства.

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Алиса Дмитриева
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