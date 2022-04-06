Редкую 142-летнюю бутылку виски оценили в 1,3 миллиона рублей

Найденную в сумке врача 142-летнюю бутылку виски оценили в 14 тысяч евро

Редкая 142-летняя бутылка Cassidy’s Whiskey выставлена на аукцион после того, как ее нашли в старой сумке врача в Ирландии. Об этом сообщает The Irish Times.

Бутылку обнаружили в ирландском поселке Монастеревин, графство Килдэр. Газета, в которую она была завернута, датируется 1899 годом, когда виски приписывали целебные свойства. Не исключено, что ее первоначальный владелец планировал использовать ее в медицинских целях.

Каким бы ни было ее первоначальное предназначение, редкий виски может вызвать интерес у знатоков. Эксперты оценили его стоимость в 14 тысяч евро (1,3 миллиона рублей), но возможна и более высокая цена. Несколько лет назад похожая бутылка ушла с молотка за 23 тысячи евро (2,1 миллиона рублей).

Находка выставлена на аукцион в комплекте с кожаной врачебной сумкой и газетой, в которых она была найдена. «Они провели вместе более 120 лет, было бы неправильно разлучать эту компанию сейчас», — говорится на сайте аукциона Whiskey Bidders.

Винокурня Джона Кессиди, на которой делали Cassidy’s Whiskey, открылась в Монастеревине в 1784 году. Спустя 100 лет она производила более 946 тысяч литров напитка ежегодно. Виски часто экспортировался в Лондон. Сначала его перевозили по каналу в Дублин, а затем доставляли по морю из порта Дублина. Винокурня Кессиди закрылась в 1934 году.

Ранее сообщалось, что в США продали на аукционе бутылку виски, считающуюся самой старой в мире. Предполагается, что проданный виски был разлит около 250 лет назад в американском городе Лаграндж, штат Джорджия.