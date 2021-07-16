Самую старую в мире бутылку виски продали на аукционе за 10 миллионов рублей

В США продали на аукционе бутылку виски, считающуюся самой старой в мире. Она ушла с молотка за 137,5 тысячи долларов (10,2 миллиона рублей). Об этом сообщает журнал Food&Wine.

Эксперты ожидали, что выручка от продажи бутылки Old Ingledew составит от 20 до 40 тысяч долларов (от 1,4 до 2,9 миллиона рублей), однако во время торгов стоимость лота в несколько раз превысила их оценку.

Считается, что проданный виски был разлит около 250 лет назад в американском городе Лаграндж, штат Джорджия. В 1902 году обладателем старейшей бутылки стал знаменитый финансист Джон Пирпонт Морган-старший (John Pierpont Morgan Sr.).

По словам Джозефа Хаймана (Joseph Hyman), эксперта по редким алкогольным напиткам американского аукционного дома Skinner, в один из визитов в Джорджию Морган-старший купил три бутылки Old Ingledew общей стоимостью около 7,6 тысячи долларов (с учетом инфляции эта сумма соответствует 17,8 миллиона рублей).

Виски хранился в его погребе, пока в начале 1940-х сын финансиста не отдал его в подарок. «Самая старая из известных бутылок виски» досталась политику Джеймсу Бирнсу (James Byrnes), а две другие получили Франклин Рузвельт и Гарри Трумэн, 32-й и 33-й президенты США.

Позднее Бирнс передарил бутылку близкому другу и соседу Фрэнсису Дрейку (Francis Drake), семья которого хранила ее на протяжении трех поколений.

Ранее сообщалось, что в Англии мужчина 30 лет хранил две бочки виски, продал их в 50 раз дороже и ушел на покой. Теперь англичанин хочет купить еще одну бочку виски и подарить ее своим детям в надежде, что они в свое время тоже получат прибыль.