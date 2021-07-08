Мужчина 30 лет хранил две бочки виски, продал их в 50 раз дороже и ушел на покой

59-летний Роджер Парфитт (Roger Parfitt) из британского города Ковентри, графство Уэст-Мидлендс, смог уйти на покой после продажи двух бочек виски, которые хранились у него почти 30 лет и за это время подорожали в десятки раз. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

В 1994 году Парфитт купил бочку односолодового Macallan за 3,2 тысячи фунтов стерлингов (331,5 тысячи рублей) и бочку Tobermory за 1,5 тысячи фунтов стерлингов (155,4 тысяч рублей). Мужчина надеялся, что со временем виски вырастет в цене, и тогда он его продаст и обогатится. Так и случилось: в 2021 году ему удалось продать обе бочки за 225 тысяч фунтов стерлингов (23,3 миллиона рублей).

Вырученные деньги Парфитт планирует потратить на выплату ипотеки и обеспечение безбедной старости — он решил уйти на покой на три года раньше. «Помню, я подумал: в худшем случае, если виски не вырастет в цене, то придется достать его со склада, разлить по бутылкам и выпить самому», — рассказал он.

«Было здорово помочь кому-то выйти на пенсию раньше и выплатить ипотечный кредит за счет инвестиций, которые он сделал около 30 лет назад», — заявил Алистер Монкрифф (Alistair Moncrieff), управляющий партнер компании Whisky Investment Partners, которая купила бочки Парфитта.

Теперь англичанин хочет купить еще одну бочку виски и подарить ее своим детям в надежде, что они в свое время тоже получат прибыль.

Ранее сообщалось, что найденная в детстве редкая монетка обогатила мужчину из Великобритании. Он продал ее на аукционе за четыре тысячи фунтов стерлингов (около 350 тысяч рублей).