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Подозреваемого в убийстве сотрудницы офиса микрозаймов задержали в Подмосковье

В Подмосковье силовики задержали мужчину по делу об убийстве сотрудницы офиса микрозаймов

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Подмосковье правоохранители задержали 46-летнего уроженца Ульяновской области по подозрению в убийстве сотрудницы компании по выдаче микрозаймов. Об этом в среду, 13 июля, сообщает Telegram-канал SHOT.

Ранее стало известно, что 11 июля в центре Москвы обнаружили тело 51-летней женщины. По данным следствия, преступление было совершено в помещении финансовой компании на Кожевнической улице еще 10 июля.

Подозреваемый в шортах, белой футболке и черных кроссовках попал на камеры видеонаблюдения. По данным силовиков, убийца застрелил сотрудницу пистолетом с глушителем. После этого преступник спокойно вышел из офиса и пошел в сторону Павелецкого вокзала.

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Екатерина Власова
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