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Убийца сотрудницы офиса микрозаймов в Москве попал на видео

Камера сняла на видео предполагаемого убийцу сотрудницы офиса микрозаймов в Москве
Начало событий в новости В Москве застрелили сотрудницу компании по выдаче микрозаймов прямо в офисе

Полиция установила предполагаемого убийцу сотрудницы офиса микрозаймов, чье тело было найдено утром 11 июля в помещении компании в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Мужчина в шортах, белой футболке и черных кроссовках попал на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как он идет по улице, а на его лице медицинская маска, на голове кепка. Подозреваемый несет в руках черный рюкзак.

По данным силовиков, убийца использовал пистолет с глушителем. Преступление было совершено им около 18:00 мск 10 июля. После убийства преступник спокойно вышел из офиса и пошел в сторону Павелецкого вокзала. Правоохранительные органы ведут поиск подозреваемого.

Ранее 11 июля сообщалось об обнаружении тела женщины в офисе на Кожевнической улице. 51-летняя погибшая работала в компании по выдаче микрозаймов. Возбуждено уголовное дело.

Ударная волна
Любовь Ширижик
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