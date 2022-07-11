В Москве застрелили сотрудницу компании по выдаче микрозаймов прямо в офисе

В Москве найдено тело застреленной сотрудницы в офисе микрозаймов, возбуждено дело

В центре Москвы обнаружено застреленное тело сотрудницы компании по выдаче микрозаймов. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова.

По ее словам возбуждено уголовное дело по статье об убийстве и незаконном обороте оружия.

По данным следствия, преступление совершено в помещении финансовой компании на Кожевнической улице 10 июля. Погибшую нашли утром следующего дня. Она 1971 года рождения.

На месте преступления работают следователи и криминалисты. Они проводят осмотр помещений.

Ход расследования контролирует прокуратура Москвы, сообщила Ленте.ру представитель ведомства Людмила Нефедова. По ее словам, работу правоохранителей координируют заместитель прокурора Центрального административного округа столицы Александр Кутузов и замоскворецкий межрайонный прокурор Елена Маликова.

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