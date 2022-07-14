Стало известно о продвижении сил ДНР вглубь Авдеевки

«Звезда»: силы ДНР продвинулись вглубь Авдеевки, преодолев первый рубеж обороны

Силы Донецкой народной республики (ДНР) продвинулись вглубь города Авдеевка к северу от Донецка, о чем стало известно телеканалу «Звезда».

По словам корреспондента канала, военные ДНР преодолели первый рубеж обороны города украинскими силами и начали занимать укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они представляют собой железобетонные бункеры с помещениями для укрытия от взрывов. Также укрытия снабжены дополнительными противокумулятивными решетками.

Отмечается, что подобные бункеры стоят и дальше, на второй линии обороны ВСУ.

В июне в ДНР сообщили об активизации боев в районе Авдеевки. Отмечалось, что силы республики и российские военные пытаются обойти Авдеевку с севера.

14 июля силы Народной милиции Луганской и Донецкой народных республик, а также Вооруженные силы России взяли под контроль два населенных пункта ДНР Стряповку и Новую Каменку.