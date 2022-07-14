Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Стало известно о продвижении сил ДНР вглубь Авдеевки

«Звезда»: силы ДНР продвинулись вглубь Авдеевки, преодолев первый рубеж обороны

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Силы Донецкой народной республики (ДНР) продвинулись вглубь города Авдеевка к северу от Донецка, о чем стало известно телеканалу «Звезда».

По словам корреспондента канала, военные ДНР преодолели первый рубеж обороны города украинскими силами и начали занимать укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они представляют собой железобетонные бункеры с помещениями для укрытия от взрывов. Также укрытия снабжены дополнительными противокумулятивными решетками.

Отмечается, что подобные бункеры стоят и дальше, на второй линии обороны ВСУ.

В июне в ДНР сообщили об активизации боев в районе Авдеевки. Отмечалось, что силы республики и российские военные пытаются обойти Авдеевку с севера.

14 июля силы Народной милиции Луганской и Донецкой народных республик, а также Вооруженные силы России взяли под контроль два населенных пункта ДНР Стряповку и Новую Каменку.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Премьер Италии Драги объявил об отставке
Пара дебоширов превратила «в ад» поездку туристов на курорт и сорвала рейс
Россиянам назвали главное преимущество объединения ПФР и ФСС
Раскрыта причина скидок на квартиры в Москве
Психолог описала простое упражнение для самопомощи при расставании с партнером
Обруганная мужчинами за «утиные губы» девушка показала лицо до пластики
Киев опроверг информацию о подготовке ударов по Белоруссии
Созданы полностью устраняющие посторонние звуки наушники
Российские полицейские получили сроки за инсценировку преступления
Европе пообещали суровую зиму
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.