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В ДНР заявили об активизации боев у Авдеевки и Угледара

Замминистра информации ДНР сообщил об активизации боев в районе Авдеевки и Угледара

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Первый заместитель министра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов сообщил об активизации боев в районе городов Авдеевка и Угледар, а также на горловском и славянском направлениях. Его цитирует РИА Новости.

По словам Безсонова, силы республики и российские военные пытаются обойти Авдеевку с севера. Он также отметил, что одни из самых активных боев идут на славянском направлении — у Красного Лимана и Славянска.

«В том направлении мы продвигаемся, там идут ожесточенные бои, противник стянул туда много сил, но мы справляемся», — заявил замминистра.

Ранее Народная милиции ДНР сообщила, что Вооруженные силы Украины за сутки потеряли 40 человек личного состава. Кроме того, НМ ДНР были подавлены три огневые точки в районе Авдеевки, Невельского и Желанного.

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Алевтина Запольская
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