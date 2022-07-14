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Народная милиция ЛНР сообщила о взятии под контроль двух населенных пунктов

Народная милиция ЛНР сообщила о взятии под контроль Стряповки и Новой Каменки в ДНР

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Силы Народной милиции Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а также Вооруженные силы России взяли под контроль два населенных пункта ДНР — Стряповку и Новую Каменку. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале НМ ЛНР.

Отмечается, что противник понес значительные потери в живой силе и технике.

Ранее в ЛНР сообщили, что союзные силы закрепились на окраинах Соледара и продолжают развивать наступление. В настоящее время войска находятся в 2,5 километра от города.

Кроме того, 14 июля стало известно об установлении контроля союзных сил нал Северском.

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Алевтина Запольская
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