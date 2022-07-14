Народная милиция ЛНР сообщила о взятии под контроль двух населенных пунктов
Народная милиция ЛНР сообщила о взятии под контроль Стряповки и Новой Каменки в ДНР
Силы Народной милиции Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а также Вооруженные силы России взяли под контроль два населенных пункта ДНР — Стряповку и Новую Каменку. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале НМ ЛНР.
Отмечается, что противник понес значительные потери в живой силе и технике.
Ранее в ЛНР сообщили, что союзные силы закрепились на окраинах Соледара и продолжают развивать наступление. В настоящее время войска находятся в 2,5 километра от города.
Кроме того, 14 июля стало известно об установлении контроля союзных сил нал Северском.