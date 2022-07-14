В ЛНР сообщили о закреплении союзных сил на окраинах Соледара

В НМ ЛНР сообщили, что союзные силы закрепились на окраинах Соледара

Союзные силы закрепились на окраинах Соледара и продолжают развивать наступление. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко, его цитирует РИА Новости.

По словам Филипоненко, Вооруженные силы России и силы Народной милиции ЛНР находятся в 2,5 километрах от города.

Ранее стало известно об установлении контроля силами НМ ДНР и российскими военными над Северском. Как сообщили в Народной милиции, украинские военные уже начали покидать свои позиции в районе Северска и Соледара.