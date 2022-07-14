Болсонару рассказал о решении конфликта на Украине

Президент Бразилии Болсонару намекнул на необходимость Зеленскому капитулировать

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что знает, как решить конфликт на Украине. Об этом он рассказал CNN.

Политик анонсировал свой разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого он собирается представить свое видение ситуации. Болсонару намекнул на аналогию с конфликтом вокруг Фолклендских островов, где военнослужащие аргентинской армии капитулировали после высадки британского десанта в 1982 году. «К этому идет. В жизни есть то, что причиняет боль, но это необходимо понять», — сказал он.

11 июля крымский политический эксперт Руслан Бальбек назвал пиаром приказ украинского лидера Владимира Зеленского вернуть юг Украины. По словам российского политолога, с таким же успехом глава украинского государства мог дать команду высадиться на Марсе: теоретически все возможно, а практически — неисполнимо. «Все СМИ, захлебываясь от восторга, кричат о грядущем контрнаступлении, о мощи западного оружия — как минимум на пару месяцев президент Украины великий полководец», — подчеркнул Бальбек.