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Болсонару рассказал о решении конфликта на Украине

Президент Бразилии Болсонару намекнул на необходимость Зеленскому капитулировать

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что знает, как решить конфликт на Украине. Об этом он рассказал CNN.

Политик анонсировал свой разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого он собирается представить свое видение ситуации. Болсонару намекнул на аналогию с конфликтом вокруг Фолклендских островов, где военнослужащие аргентинской армии капитулировали после высадки британского десанта в 1982 году. «К этому идет. В жизни есть то, что причиняет боль, но это необходимо понять», — сказал он.

11 июля крымский политический эксперт Руслан Бальбек назвал пиаром приказ украинского лидера Владимира Зеленского вернуть юг Украины. По словам российского политолога, с таким же успехом глава украинского государства мог дать команду высадиться на Марсе: теоретически все возможно, а практически — неисполнимо. «Все СМИ, захлебываясь от восторга, кричат о грядущем контрнаступлении, о мощи западного оружия — как минимум на пару месяцев президент Украины великий полководец», — подчеркнул Бальбек.

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Марина Совина
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