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Спорт

Тренер клуба РПЛ рассказал о пользе отъезда легионеров из России

Тренер «Торпедо» Бородюк рассказал, что отъезд легионеров из РПЛ пойдет на пользу молодым
Александр Бородюк

Александр Бородюк. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк высказался об отъезде легионеров из Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Российская газета».

По словам специалиста, это пойдет на пользу местным молодым игрокам. «Пусть иностранцы разрывают контракты и уезжают — туда им и дорога. А у российских ребят наконец появится шанс проявить себя», — рассказал Бородюк.

Тренер добавил, не против приглашения в российские клубы высококлассных легионеров. «Конечно, есть такие иностранцы, которые хотят приехать к нам и делом показать, что купили их не зря. Если это так, то добро пожаловать!» — отметил Бородюк.

Легионеры, выступающие в клубах РПЛ, получили право приостанавливать контракты с отечественными командами на фоне отстранения российских клубов и сборных от международных соревнований. Ряд иностранцев покинули РПЛ, воспользовавшись данной опцией.

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