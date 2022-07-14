Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Женщина обратилась к врачу из-за сна и узнала о смертельно опасном диагнозе

Daily Mirror: жительница Ирландии узнала о раке шейки матки благодаря сну

Фото: ThisisEngineering RAEng / Unsplash

Жительница Дублина, Ирландия, узнала о смертельно опасном диагнозе благодаря сну, после которого она обратилась к врачу и сдала анализы. Об этом пишет Daily Mirror.

28-летняя мать четверых детей Шеннон Мерфи рассказала, что ей приснился сон, в котором она пришла к гинекологу, чтобы сдать мазок на онкоцитологию. По словам женщины, все было настолько реалистично, что она восприняла приснившееся как предостережение и обратилась к врачу.

В конце июня, накануне своего дня рождения, Мерфи сдала анализы и стала ждать результат. За день до праздника ей позвонили из клиники и попросили прийти на прием в компании кого-то из близких для поддержки. Британка сразу же насторожилась и заподозрила неладное. Ее опасения подтвердились, когда врач прокомментировала анализы и сказала, что у пациентки рак шейки матки.

Материалы по теме:
«Секс — хороший способ забыть о болезни» История смертельно больной женщины, которая переспала с сотней мужчин и нашла себя
«Секс — хороший способ забыть о болезни»История смертельно больной женщины, которая переспала с сотней мужчин и нашла себя
30 декабря 2020
Смерть подождет Эти люди доживают последние дни на полную катушку. С ними происходит невероятное
Смерть подождетЭти люди доживают последние дни на полную катушку. С ними происходит невероятное
21 ноября 2018

Теперь Мерфи готовится к операции и призывает всех женщин внимательно следить за своим здоровьем и регулярно проходить осмотр у гинеколога.

Ранее сообщалось, что жительница Австралии узнала о родинке, которая могла стать смертельно опасной, благодаря посещению парикмахера. 43-летняя Ли Кинг рассказала, что парикмахер в салоне красоты обнаружила за ее ухом отметину синего цвета, похожую на след от ручки.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
В Минобороны Украины объявили информацию о потерях гостайной
Ирина Шейк показала оливье и веник со словами «среда по-русски»
Бросившие работу ради кругосветного путешествия супруги погибли во время шторма
Народная милиция ЛНР сообщила о взятии под контроль двух населенных пунктов
Шойгу вспомнил о первой миротворческой операции России
Россиянин стрелял по бездомным собакам и ранил 11-летнего ребенка
Володин прокомментировал отказ Киева от переговоров о мире
США допустили отказ России от эксплуатации части самолетов из-за санкций
Диетолог объяснила неожиданную пользу приготовленных овощей
Популярный iPhone 12 рекордно подешевел в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.