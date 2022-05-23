Посещение салона красоты спасло женщине жизнь

Metro: в Австралии 43-летняя женщина узнала об опасной родинке благодаря парикмахеру

Жительница Австралии узнала о родинке, которая могла стать смертельно опасной, благодаря посещению парикмахера. Историю женщины публикует Metro.

43-летняя Ли Кинг рассказала, что год назад парикмахер в салоне красоты обнаружила за ее ухом отметину синего цвета, похожую на след от ручки. Сначала Кинг подумала, что пятно мог поставить ее сын, но когда оно не отмылось, решила обратиться к врачу. Это спасло ей жизнь.

Оказалось, что у нее голубой невус — доброкачественное образование, которое в некоторых случаях может становиться злокачественным. Поскольку предсказать, станет ли невус угрозой для жизни, невозможно, за ним необходимо наблюдать. В некоторых случаях врачи рекомендуют удалять невусы, чтобы устранить угрозу развития рака кожи.

Образование на голове Кинг росло, поэтому она сделала операцию по его удалению. Теперь женщина хочет привлечь внимание как можно большего количества людей к проблемам кожи и мотивировать их регулярно проходить обследования.

Ранее сообщалось, что мужчина узнал об опасном диагнозе благодаря сообщениям подписчиков в TiKTok с настоятельными рекомендациями срочно обратиться к дерматологу. Ему сделали операцию по удалению опасных родинок с захватом участка кожи вокруг них.