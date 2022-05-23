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Посещение салона красоты спасло женщине жизнь

Metro: в Австралии 43-летняя женщина узнала об опасной родинке благодаря парикмахеру

Фото: engin akyurt / Unsplash

Жительница Австралии узнала о родинке, которая могла стать смертельно опасной, благодаря посещению парикмахера. Историю женщины публикует Metro.

43-летняя Ли Кинг рассказала, что год назад парикмахер в салоне красоты обнаружила за ее ухом отметину синего цвета, похожую на след от ручки. Сначала Кинг подумала, что пятно мог поставить ее сын, но когда оно не отмылось, решила обратиться к врачу. Это спасло ей жизнь.

Оказалось, что у нее голубой невус — доброкачественное образование, которое в некоторых случаях может становиться злокачественным. Поскольку предсказать, станет ли невус угрозой для жизни, невозможно, за ним необходимо наблюдать. В некоторых случаях врачи рекомендуют удалять невусы, чтобы устранить угрозу развития рака кожи.

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Образование на голове Кинг росло, поэтому она сделала операцию по его удалению. Теперь женщина хочет привлечь внимание как можно большего количества людей к проблемам кожи и мотивировать их регулярно проходить обследования.

Ранее сообщалось, что мужчина узнал об опасном диагнозе благодаря сообщениям подписчиков в TiKTok с настоятельными рекомендациями срочно обратиться к дерматологу. Ему сделали операцию по удалению опасных родинок с захватом участка кожи вокруг них.

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Евгения Черкасова
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