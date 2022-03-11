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Мужчина узнал об опасном диагнозе благодаря сообщениям подписчиков в TiKTok

Мужчина проверил родинки после сообщений в TikTok и спасся от смертельной болезни

Кадр: TikTok

Мужчина узнал об опасном диагнозе благодаря сообщениям подписчиков в TiKTok с настоятельными рекомендациями срочно обратиться к дерматологу. О том, как неравнодушные люди в интернете спасли человека от смертельной болезни, пишет LADbible.

25-летний Алекс Грисволд рассказал, что в 2019 году выложил видео с женой, на одном из кадров была видна его спина. Изображение спины с родинками присутствовало на экране в течение нескольких секунд, но внимательные пользователи успели рассмотреть признаки опасного заболевания.

Подписчики порекомендовали Грисволду посетить дерматолога и проверить родинки. Мужчина не стал слепо верить предостережениям людей без медицинского образования, но к врачу все-таки обратился. В итоге в ходе осмотра выяснилось, что две родинки могут быть злокачественными и свидетельствовать о повышенном риске развития меланомы — наиболее опасного вида рака кожи. «Если бы я продолжал не беспокоиться о родинках, я не знаю, чем бы закончилась вся эта ситуация», — признался пациент.

Грисволду сделали операцию по удалению опасных родинок с захватом участка кожи вокруг них. После процедуры образцы отправили на биопсию. Оказалось, что, если бы мужчина позже обратился к дерматологу, у него могла бы развиться меланома.

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Спасенный пользователь TikTok поблагодарил внимательных подписчиков и предложил всем в профилактических целях обратиться к врачу. «Помните, что люди добрые и хотят помочь другим — интернет просто еще один инструмент, который делает это возможным», — заключил Грисволд.

Ранее сообщалось, что 40-летняя Лора Дикинсон из английского города Ливерпуль, графство Мерсисайд, узнала об опасном заболевании сына благодаря сообщению подписчицы в Instagram. Британка рассказала, что однажды она получила сообщение от женщины, которая посчитала, что у Догерти сколиотическая болезнь.

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Евгения Черкасова
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