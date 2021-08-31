Мать узнала об опасном диагнозе сына благодаря сообщению подписчицы в Instagram

Жительница Ливерпуля узнала о диагнозе сына через сообщение в Instagram от подписчицы

40-летняя Лора Дикинсон из английского города Ливерпуль, графство Мерсисайд, узнала об опасном заболевании сына благодаря сообщению подписчицы в Instagram. Об этом сообщает Daily Mail.

10-летний сын Дикинсон Рубен Догерти — шестикратный чемпион мира по джиу-джитсу и кикбоксингу. Мать мальчика ведет Instagram-аккаунт, в котором публикует фотографии сына с тренировок и соревнований. Британка рассказала, что однажды она получила сообщение от женщины, которая посчитала, что у Догерти сколиотическая болезнь.

Дикинсон со скепсисом отнеслась к полученному сообщению, но все же решила отвести ребенка к остеопату, который подтвердил слова подписчицы и диагностировал у него сколиотическую болезнь. Теперь мальчик будет находиться под наблюдением врачей. Они будут следить за развитием его позвоночника и, если он искривится слишком сильно, Догерти придется носить корсет.

Мальчик может продолжать ежедневные занятия боксом, но тренировки по джиу-джитсу пока противопоказаны. По словам Дикинсон, ее сын сохраняет позитивный настрой, но расстроен тем, что пока не может заниматься любимым видом спорта.

В девятый день рождения Догерти стал самым молодым человеком, подписавшим контракт с компанией, которая организует и проводит мероприятия по боксу и ММА и представляет Тайсона Фьюри.

Помимо тренировок и участия в боях, Догерти является амбассадором клуба, в котором боксом могут заниматься взрослые и дети-аутисты, люди с СДВГ и люди с ограниченными физическими возможностями. Британец примет участие в соревнованиях 5 сентября, чтобы собрать деньги для клуба и для благотворительной организации, которая помогает тяжелобольным детям. Мальчик также открыл сбор средств на краудфандинговой платформе.

На постсоветском пространстве сколиозом принято называть любое искривление позвоночника, хотя сколиотическая болезнь — настоящий медицинский диагноз, описывающий серьезное заболевание. Сколиотическая болезнь — прогрессирующее диспластическое заболевание растущего позвоночника детей в возрасте от шести до 15 лет, чаще диагностируется у девочек. Деформация позвоночника может привести к развитию заболеваний внутренних органов и нарушению кровоснабжения.

Ранее сообщалось, что пользователь TikTok под ником @seattletechbro узнал о смертельно опасной болезни благодаря наблюдательности его подписчиков. Оказалось, что у мужчины рак щитовидной железы.