ВОЗ назвала запрещенные препараты для лечения легкой формы COVID-19

ВОЗ призвала не использовать колхицин и флувоксамин для лечения легкой формы COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала препараты, которые не следует принимать для лечения при коронавирусной инфекции в легкой и умеренной формах, сообщает РИА Новости.

Так, ВОЗ призвала не использовать колхицин и флувоксамин для лечения легкой формы COVID-19. При этом эксперты организации не уточнили, какие препараты не являются запрещенными при тяжелых вариантах коронавируса, поскольку у них нет соответствующей информации.

«Антидепрессант флувоксамин и препарат от подагры колхицин не рекомендуются пациентам с легкой или умеренной формой COVID-19, поскольку в настоящее время недостаточно доказательств того, что они улучшают важные показатели для пациентов, и оба препарата наносят потенциальный вред», — подчеркивается в заявлении организации.

Ранее ВОЗ призвала вернуть масочный режим из-за новой вспышки омикрон-штамма. С таким заявлением выступил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.