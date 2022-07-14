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Героиня вирусного видео раскрыла изнанку славы

Жительница Мельбурна рассказала, что блогер Павлюк сделал ее героиней видео без разрешения

Жительница Мельбурна по имени Мари рассказала, что популярный австралийский TikTok-блогер Харрисон Павлюк без разрешения сделал ее героиней своего видео, в котором спонтанно дарит ей цветы в торговом центре. Ролик позже собрал больше 50 миллионов просмотров, а его интерпретация в СМИ вызвала дискомфорт у женщины. Изнанку славы она раскрыла в разговоре с ABC.

По словам Мари, однажды, когда она пила кофе в торговом центре, Павлюк подошел к ней и попросил подержать букет цветов. После короткой беседы молодой человек удалился, оставив женщину с букетом. Австралийка следом заметила, что находившаяся рядом группа людей снимала ее на камеру.

В этот же день она узнала, что блогер опубликовал ролик, однако не придала этому большого значения. Позже, когда видео стало вирусным, Мари прочитала о нем статью в одном из таблоидов. После этого героиня кадров ощутила себя «обесчеловеченной». «В статье было написано: "старая женщина", "пожилая женщина", "душещипательная история". А еще они опубликовали кадр, на котором я якобы плачу, но это просто было плохое выражение лица. Я ощущаю себя кликбейтом», — пожаловалась она.

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Помимо того, героиня видео сочла произошедшее не «спонтанным актом доброты» парня, как было написано в материале таблоида, а «фальшивым поступком». Женщина подчеркнула, что Павлюк снял ее и опубликовал кадры без разрешения, представил ситуацию в выгодном для себя свете. Она также предположила, что молодой человек «довольно хорошо зарабатывает» на этом ролике.

Представители блогера заявили изданию, что так как видео было снято в публичном месте, им не требовалось получать разрешение на съемку. Помимо того, они выразили уверенность в том, что эти и другие кадры, на которых молодой человек дарит цветы незнакомцам, были созданы не ради просмотров, а чтобы заставить людей «ощутить связь и доверие».

Ранее TikTok-блогерша опубликовала видео, в котором показала, что купила младенцу туфли на каблуках. Многие пользователи раскритиковали ее, сочтя такую обувь неподходящей для ребенка.

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