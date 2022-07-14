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69-я параллель

Российские ученые переписали геологическую историю Арктики

Южный Гыдан в ЯНАО оказался дном древнего моря

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Данные научных исследований надсеноманского комплекса Южного Гыдана в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) изменили представления об истории формирования арктического полуострова. Об этом сообщает пресс-служба правительства российского региона.

В исследованиях приняли участие эксперты новосибирского Института нефтегазовой геологии и геофизики, тюменского Института криосферы Земли, Московского государственного университета и специалисты «Мессояханефтегаза».

Специалисты изучили образцы горной породы с различных глубин, взятые из параметрических скважин Восточно-Мессояхского месторождения, и доказали, что прежняя гипотеза о геологических сценариях формирования мерзлоты центральной и южной частей Гыданского полуострова была ошибочной, тем самым фактически переписав историю Арктики. До сих пор считалось, что 170-230 тысяч лет назад там было мощное покровное оледенение, но оказалось, что на самом деле Гыдан — дно древнего холодного моря с айсбергами и многолетними плавучими льдами.

Ранее стало известно, что ученые из Арктического и Антарктического научно-исследовательского института обнаружили в Арктике «горячие точки». Одна из них находится на острове Хейса архипелага Земля Франца-Иосифа.

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Евгения Куликова
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