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69-я параллель

Российским первоклассникам подарят «Арктическую азбуку»

На Ямале первоклассники получат в подарок издание «Арктическая азбука» о редких животных

Фото: DVINANEWS

На Ямале около 10 тысяч первоклассников в сентябре получат в подарок издание о редких животных и растениях региона «Арктическая азбука». Об этом сообщается на портале «Ямал медиа».

Презент для юных россиян станет одним из символов Года экологии на Ямале. В стихотворениях, учебной и справочной информации поместят сведения о редких и вымирающих представителях флоры и фауны, указали в пресс-службе регионального правительства.

Власти ЯНАО добавили, что дети, используя QR-коды, смогут послушать трели птиц и посмотреть видеофрагменты с мультфильмами об арктических обитателях.

«Арктическую азбуку» также завезут во все школьные библиотеки на Ямале.

Ранее сообщалось, что в школах ЯНАО решили включить в меню кислородные коктейли, оленину и лесные ягоды. Полезные продукты появились в меню школьных столовых в рамках проекта «Здоровое питание».

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Анна Щербакова
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