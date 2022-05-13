69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
69-я параллель

Питание школьников российского региона решили разнообразить полезными коктейлями

В школах Ямала решили включить в меню кислородные коктейли, оленину и лесные ягоды

Фото: Новости Ямала

Питание школьников Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) решили разнообразить кислородными коктейлями, олениной и лесными ягодами. Об этом сообщает глава комитета Заксобрания ЯНАО по социальной политике Надежда Гудкова, ее заявление цитирует портал «Новости Ямала».

Полезные продукты появятся в меню школьных столовых в рамках проекта «Здоровое питание». По словам Гудковой, специальное оборудование для кислородотерапии установят во всех учебных заведениях региона.

«Коктейль рекомендован каждому ученику, даже прописано его суточное потребление. В округе уже рассчитали стоимость оборудования для кислородотерапии, финансирование будет доведено до органов местного самоуправления», — объявила депутат.

Стоимость реализации проекта не раскрывается.

Ранее член Совета Федерации от Ямала Елена Зленко заявила, что местные продукты стоит активнее включать в рацион школьников, особенно в условиях возможных проблем с поставками из-за санкций.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал информацию об отключении поставок газа в Финляндию
Диетологи назвали продукты для уменьшения боли при менструациях
В Кремле рассказали об эвакуации гражданского населения с «Азовстали»
Кремль ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского
Кремль отреагировал на заявление премьера Польши об уничтожении «русского мира»
Клинику Гусейна Гасанова оштрафовали за инъекции ботокса без лицензии
Кремль выразил готовность помочь КНДР в борьбе с COVID-19
Рогозин прокомментировал поиски Великобритании российского оружия по всему миру
Кремль ответил на вопрос о проработке Россией и Украиной совместного документа
Россиянам назвали стоимость туров в открытую для туристов арабскую страну
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.