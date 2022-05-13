Питание школьников российского региона решили разнообразить полезными коктейлями

В школах Ямала решили включить в меню кислородные коктейли, оленину и лесные ягоды

Питание школьников Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) решили разнообразить кислородными коктейлями, олениной и лесными ягодами. Об этом сообщает глава комитета Заксобрания ЯНАО по социальной политике Надежда Гудкова, ее заявление цитирует портал «Новости Ямала».

Полезные продукты появятся в меню школьных столовых в рамках проекта «Здоровое питание». По словам Гудковой, специальное оборудование для кислородотерапии установят во всех учебных заведениях региона.

«Коктейль рекомендован каждому ученику, даже прописано его суточное потребление. В округе уже рассчитали стоимость оборудования для кислородотерапии, финансирование будет доведено до органов местного самоуправления», — объявила депутат.

Стоимость реализации проекта не раскрывается.

Ранее член Совета Федерации от Ямала Елена Зленко заявила, что местные продукты стоит активнее включать в рацион школьников, особенно в условиях возможных проблем с поставками из-за санкций.