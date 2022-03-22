69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
69-я параллель

В России предложили изменить меню школьных столовых на фоне санкций

Сенатор от Ямала Зленко предложила активнее включать в школьное меню национальные блюда

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

В меню российских школ предложили активнее включать блюда национальной кухни, которые содержали бы привычные для региона продукты. С такой инициативой на фоне санкций выступила член Совета Федерации (Совфед) от Ямала Елена Зленко — ее слова приводит «Парламентская газета».

Сенатор отметила, что Минпросвещения допускает включение в школьное меню местных продуктов и в условиях возможных проблем с поставками следовало бы активнее применять это на практике. В качестве примера таких блюд Зленко привела характерные для Ямала оленину и дикие ягоды.

«Наши (ямальские — прим. "Ленты.ру") школьники сами собирают бруснику, из которой в школьных столовых зимой варят морс», — сообщила Зленко.

Ранее стало известно, что в Анадыре — столице Чукотки — открылась закусочная Hargin Burger, где можно попробовать бургеры с олениной. Заведение стало альтернативой сети быстрого питания «Макдоналдс».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Против Невзорова возбудили уголовное дело
Основатель Group-IB попросил выпустить его из СИЗО
ДНР заявила о «полной денацификации» 36-й бригады ВСУ
США пообещали не закрывать посольство в Москве
Находка телефона в аэропорту обернулась для россиянина тюремным сроком
Сбросившую 35 килограммов актрису сняли на улице в топе и легинсах
Шольц потребовал немедленного перемирия
Названа стоимость самой дешевой квартиры в Петербурге
Раскрыт процент отказавшихся снимать маски россиян
Российский невролог назвала приводящее к потере сознания действие
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.