В России предложили изменить меню школьных столовых на фоне санкций

Сенатор от Ямала Зленко предложила активнее включать в школьное меню национальные блюда

В меню российских школ предложили активнее включать блюда национальной кухни, которые содержали бы привычные для региона продукты. С такой инициативой на фоне санкций выступила член Совета Федерации (Совфед) от Ямала Елена Зленко — ее слова приводит «Парламентская газета».

Сенатор отметила, что Минпросвещения допускает включение в школьное меню местных продуктов и в условиях возможных проблем с поставками следовало бы активнее применять это на практике. В качестве примера таких блюд Зленко привела характерные для Ямала оленину и дикие ягоды.

«Наши (ямальские — прим. "Ленты.ру") школьники сами собирают бруснику, из которой в школьных столовых зимой варят морс», — сообщила Зленко.

Ранее стало известно, что в Анадыре — столице Чукотки — открылась закусочная Hargin Burger, где можно попробовать бургеры с олениной. Заведение стало альтернативой сети быстрого питания «Макдоналдс».