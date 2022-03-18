В России открыли фастфуд с бургерами из оленины

В Анадыре открылась закусочная Hargin Burger, где можно попробовать бургеры с олениной

В Анадыре — столице Чукотки — открылась закусочная Hargin Burger, где можно попробовать бургеры с олениной. О появлении кафе сообщает портал «GoArctic».

Появившаяся точка общепита названа в честь чукотского домашнего оленя. Заведение стало альтернативой сети быстрого питания «Макдоналдс», рестораны которой так и не появились в округе.

В меню закусочной есть бургеры, гамбургеры, буритто, шаурма и разные виды напитков. Стоимость блюд варьируется от 170 до 450 рублей.

В заведении уже успел побывать губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин.

Ранее в Мурманске закрылся ресторан быстрого питания «Макдоналдс», считающийся самым северным в мире.

Отмечается, что этот ресторан был открыт в 2013 году. Он находится недалеко от мурманского железнодорожного вокзала, а также в паре минут ходьбы от двух гостиниц. На двери «Макдоналдса» находится латунная табличка, на которой говорится, что это заведение считается самым северным в мире.

Сеть ресторанов «Макдоналдс» приостановила свою работу в России 14 марта. Отмечается, что это произошло из-за ситуации на Украине. По сведениям ТАСС, рестораны вновь откроются через полтора месяца.