69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
69-я параллель

В России открыли фастфуд с бургерами из оленины

В Анадыре открылась закусочная Hargin Burger, где можно попробовать бургеры с олениной

Фото: Telegram-канал Романа Копина

В Анадыре — столице Чукотки — открылась закусочная Hargin Burger, где можно попробовать бургеры с олениной. О появлении кафе сообщает портал «GoArctic».

Появившаяся точка общепита названа в честь чукотского домашнего оленя. Заведение стало альтернативой сети быстрого питания «Макдоналдс», рестораны которой так и не появились в округе.

В меню закусочной есть бургеры, гамбургеры, буритто, шаурма и разные виды напитков. Стоимость блюд варьируется от 170 до 450 рублей.

Материалы по теме:
Сталин, роды и бигмак. В России закрываются рестораны «Макдоналдс». Как выглядит самый уникальный из них?
Сталин, роды и бигмак.В России закрываются рестораны «Макдоналдс». Как выглядит самый уникальный из них?
13 марта
Бургеры и бомбы. McDonald’s покорил коммунистические страны, пережил бомбежки НАТО и кризисы 90-х. Как он изменил Россию?
Бургеры и бомбы.McDonald’s покорил коммунистические страны, пережил бомбежки НАТО и кризисы 90-х. Как он изменил Россию?
11 марта

В заведении уже успел побывать губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин.

Ранее в Мурманске закрылся ресторан быстрого питания «Макдоналдс», считающийся самым северным в мире.

Отмечается, что этот ресторан был открыт в 2013 году. Он находится недалеко от мурманского железнодорожного вокзала, а также в паре минут ходьбы от двух гостиниц. На двери «Макдоналдса» находится латунная табличка, на которой говорится, что это заведение считается самым северным в мире.

Сеть ресторанов «Макдоналдс» приостановила свою работу в России 14 марта. Отмечается, что это произошло из-за ситуации на Украине. По сведениям ТАСС, рестораны вновь откроются через полтора месяца.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Назван срок возможной блокировки YouTube в России
США заявили о намерении расширить коалицию принимающих меры против России
Россиянам из одного ветхого дома предложили переехать в другой ветхий дом
В Федерации рестораторов отреагировали на уход «Макдоналдса» из России
Выездной процесс над бывшим министром Абызовым назначен на 23 марта в Мосгорсуде
Названо число прибывших в Белоруссию украинцев
США предрекли упадок из-за антироссийской политики
Польша заявила о намерении устроить в школы сотни тысяч украинских детей
В ООН отреагировали на данные России о биолабораториях США
Китай назвал настоящую жертву российско-украинского конфликта
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.