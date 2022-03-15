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69-я параллель

В России закрылся самый северный «Макдональдс» в мире

В Мурманске приостановил работу самый северный в мире «Макдональдс»

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В Мурманске закрылся ресторан быстрого питания «Макдональдс», считающийся самым северным в мире. Об этом во вторник, 15 марта, сообщило РИА Новости.

«Дорогие друзья! Мы временно останавливаем работу предприятий нашей сети. Обязательно сообщим вам о возобновлении работы нашей сети», — говорится в объявлении, которое вывесили на дверях заведения.

Отмечается, что этот ресторан был открыт в 2013 году. Он находится недалеко от мурманского железнодорожного вокзала, а также в паре минут ходьбы от двух гостиниц. На двери «Макдональдса» находится латунная табличка, на которой говорится, что это заведение считается самым северным в мире.

Сеть ресторанов «Макдональдс» приостановила свою работу в России 14 марта. Отмечается, что это произошло из-за ситуации на Украине. По данным ТАСС, рестораны вновь откроются через полтора месяца.

В тот же день были обнаружены несколько ресторанов «Макдональдс», которые продолжили работу. В сети пояснили, что это связано с постепенной остановкой производственных процессов. «Макдоналдс» во всех регионах России прекратит работать после их завершения.

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Никита Абрамов
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