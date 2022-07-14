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На обратной стороне картины Ван Гога обнаружили его автопортрет спустя 137 лет

На обратной стороне картины Ван Гога обнаружили его неизвестный автопортрет спустя 137 лет

Фото: Martin Mejia / AP

На обратной стороне картины Ван Гога под названием «Портрет крестьянки в белом чепце» спустя 137 лет обнаружили неизвестный автопортрет художника. Об этом сообщает Daily Mail.

В Национальной галерее Шотландии, где и хранится работа Ван Гога 1885 года, было решено сделать рентгеновский снимок картины в преддверии новой выставки в Эдинбурге. Тогда эксперты и обнаружили на обратной стороне полотна рисунок, который был закрыт картоном и замазан несколькими слоями клея.

Изображение, вероятнее всего, было заклеено перед выставкой в начале 20 века. На найденном портрете был нарисован мужчина в шляпе и повязанном на шее платке. По словам эксперта, эта работа может являться одной из первых попыток художника писать автопортреты.

Посетители смогут увидеть рентгеновское изображение обнаруженного эскиза с помощью специального устройства на выставке в Шотландской академии в Эдинбурге в конце месяца. По информации издания, вероятность разделить автопортрет Ван Гона и «Портрет крестьянки в белом чепце» есть, однако требует большого количества времени и кропотливой работы реставраторов.

Ранее в одной из картин Модильяни нашли три ранее неизвестных эскиза художника.

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Анастасия Астахова
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