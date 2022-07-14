На обратной стороне картины Ван Гога обнаружили его автопортрет спустя 137 лет

На обратной стороне картины Ван Гога обнаружили его неизвестный автопортрет спустя 137 лет

На обратной стороне картины Ван Гога под названием «Портрет крестьянки в белом чепце» спустя 137 лет обнаружили неизвестный автопортрет художника. Об этом сообщает Daily Mail.

В Национальной галерее Шотландии, где и хранится работа Ван Гога 1885 года, было решено сделать рентгеновский снимок картины в преддверии новой выставки в Эдинбурге. Тогда эксперты и обнаружили на обратной стороне полотна рисунок, который был закрыт картоном и замазан несколькими слоями клея.

Изображение, вероятнее всего, было заклеено перед выставкой в начале 20 века. На найденном портрете был нарисован мужчина в шляпе и повязанном на шее платке. По словам эксперта, эта работа может являться одной из первых попыток художника писать автопортреты.

Посетители смогут увидеть рентгеновское изображение обнаруженного эскиза с помощью специального устройства на выставке в Шотландской академии в Эдинбурге в конце месяца. По информации издания, вероятность разделить автопортрет Ван Гона и «Портрет крестьянки в белом чепце» есть, однако требует большого количества времени и кропотливой работы реставраторов.

Ранее в одной из картин Модильяни нашли три ранее неизвестных эскиза художника.