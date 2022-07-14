Суд отклонил требование Эмбер Херд о новом разбирательстве с Джонни Деппом

Суд отклонил требование Эмбер Херд о проведении нового судебного разбирательства с Деппом

Суд отклонил требование 36-летней актрисы Эмбер Херд о проведении нового судебного разбирательства с бывшем супругом, 59-летним актером Джонни Деппом, по делу о клевете. Об этом сообщает New York Post.

Ранее адвокаты звезды «Аквамена» заявили, что моральная компенсация в размере 10 миллионов долларов, которую актриса должна выплатить звезде «Пиратов Карибского моря», чрезмерна.

Юристы Херд добавили, что во время судебных разбирательств были допущены ошибки, а также поведали о мошенничестве, касающимся состава присяжных. Согласно документам, дата рождения присяжного № 15 — 1970 год, а на заседание пришел человек с такой же фамилией, но 1945 года рождения. Оба мужчины проживают по одному адресу.

Сторона защиты Деппа, в свою очередь, отметила, что списки присяжных были доступны за два месяца до начала судебных разбирательств, а потому команда Херд могла решить этот вопрос заранее.

«Нет никаких доказательств мошенничества или правонарушений. Единственным доказательством перед этим судом является то, что все присяжные следовали своим присягам, инструкциям и приказам суда», — заявила судья.

В начале июня стало известно, что Депп выиграл суд против Херд. Актрису признали виновной в деле о клевете и обязали выплатить бывшему супругу 10 миллионов долларов.

Позже сторона Джонни Деппа заявила о намерении актера простить долг Эмбер Херд, подчеркнув, что главной целью артиста в судебном разбирательстве было восстановить собственную репутацию, а не получить деньги от бывшей жены, которую звезда «Пиратов Карибского моря» обвинил в клевете.