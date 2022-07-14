Путин подписал закон для борьбы с «резиновыми» квартирами
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий делить жилье на микродоли меньше шести квадратных метров. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Поправки внесены в статью 30 Жилищного кодекса. Сделки с нарушением нормы будут считаться несостоявшимися. Однако исключением станут случаи, когда доля меньше шести квадратных метров досталась в результате наследования, приватизации или приобретения за счет средств материнского капитала.
Новый закон вступит в силу 1 сентября 2022 года. Власти ожидают, что мера поможет бороться с «резиновыми» квартирами и защитит граждан от черных риелторов и популярных мошеннических схем. Автором инициативы выступил комитет Госдумы по строительству и ЖКХ, а 28 июня закон был принят депутатами в третьем (окончательном) чтении.
В июне по приказу генпрокурора Игоря Краснова поиски «резиновых» квартир начались по всей России. Надзорное ведомство заинтересовалось случаями незаконного дробления квартир на микродоли площадью вплоть до двух квадратных сантиметров.