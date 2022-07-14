Путин подписал закон для борьбы с «резиновыми» квартирами

Путин подписал закон, запрещающий делить жилье на микродоли меньше шести «квадратов»

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий делить жилье на микродоли меньше шести квадратных метров. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Поправки внесены в статью 30 Жилищного кодекса. Сделки с нарушением нормы будут считаться несостоявшимися. Однако исключением станут случаи, когда доля меньше шести квадратных метров досталась в результате наследования, приватизации или приобретения за счет средств материнского капитала.

Новый закон вступит в силу 1 сентября 2022 года. Власти ожидают, что мера поможет бороться с «резиновыми» квартирами и защитит граждан от черных риелторов и популярных мошеннических схем. Автором инициативы выступил комитет Госдумы по строительству и ЖКХ, а 28 июня закон был принят депутатами в третьем (окончательном) чтении.

В июне по приказу генпрокурора Игоря Краснова поиски «резиновых» квартир начались по всей России. Надзорное ведомство заинтересовалось случаями незаконного дробления квартир на микродоли площадью вплоть до двух квадратных сантиметров.

