В Госдуме занялись борьбой с «резиновыми квартирами»

Юрист Николаенко: депутаты Госдумы в июне запретили раздел жилых помещений на микродоли

Руководитель проектов Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Евгений Николаенко в беседе с агентством «Прайм» рассказал, что депутаты Госдумы занялись борьбой с «резиновыми квартирами». Так, в нижней палате российского парламента уже одобрили законопроект о запрете раздела жилых помещений на микродоли, теперь речь идет о введении запрета на прописку более одного человека на шести квадратных метрах, если речь идет не о родственниках.

Юрист пояснил, что в конце июня в третьем чтении был принят законопроект о внесении изменений в статью 30 Жилищного кодекса. Поправки ограничивают право на бесконечную продажу микродолей. Теперь на каждого собственника должно приходиться не менее шести квадратных метров общей площади, иначе сделка будет признана недействительной. В результате практика покупки с различными целями микродолей ( 1/50 или 1/100 доли в квартире) уйдет в прошлое.

Исключение из нового правила — возникновение права на жилье по наследству или после приватизации, а также сделки, заключенные до вступления закона в силу. Кроме того, в Госдуме обсуждают запрет на регистрацию в квартирах более одного человека на шести квадратных метрах, если они не являются родственниками.

В июне по приказу генпрокурора Игоря Краснова по всей стране начались поиски так называемых «резиновых квартир». Надзорное ведомство заинтересовалось случаями незаконного дробления квартир на микродоли площадью вплоть до двух квадратных сантиметров.

Синдром отмены: Россия



