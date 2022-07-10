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В Госдуме занялись борьбой с «резиновыми квартирами»

Юрист Николаенко: депутаты Госдумы в июне запретили раздел жилых помещений на микродоли

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Руководитель проектов Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Евгений Николаенко в беседе с агентством «Прайм» рассказал, что депутаты Госдумы занялись борьбой с «резиновыми квартирами». Так, в нижней палате российского парламента уже одобрили законопроект о запрете раздела жилых помещений на микродоли, теперь речь идет о введении запрета на прописку более одного человека на шести квадратных метрах, если речь идет не о родственниках.

Юрист пояснил, что в конце июня в третьем чтении был принят законопроект о внесении изменений в статью 30 Жилищного кодекса. Поправки ограничивают право на бесконечную продажу микродолей. Теперь на каждого собственника должно приходиться не менее шести квадратных метров общей площади, иначе сделка будет признана недействительной. В результате практика покупки с различными целями микродолей ( 1/50 или 1/100 доли в квартире) уйдет в прошлое.

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Исключение из нового правила — возникновение права на жилье по наследству или после приватизации, а также сделки, заключенные до вступления закона в силу. Кроме того, в Госдуме обсуждают запрет на регистрацию в квартирах более одного человека на шести квадратных метрах, если они не являются родственниками.

В июне по приказу генпрокурора Игоря Краснова по всей стране начались поиски так называемых «резиновых квартир». Надзорное ведомство заинтересовалось случаями незаконного дробления квартир на микродоли площадью вплоть до двух квадратных сантиметров.

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Марина Совина
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