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Мужчина отобрал пистолет у одного грабителя, ранил второго и попал на видео

NYP: 46-летний житель Филадельфии отбился от двух вооруженных грабителей и попал на видео

Житель США, подвергшийся нападению двух вооруженных грабителей, сумел отбиться, ранил одного из них и попал на видео. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел в городе Филадельфия, штат Пенсильвания. На кадрах, снятых уличной камерой видеонаблюдения, видно, как мужчина борется с вооруженным преступником, пытаясь вырвать у него пистолет. В этот момент к ним подбегает второй вооруженный грабитель, собираясь помочь сообщнику. Жертве нападения удается отобрать оружие у первого бандита, и начать перестрелку со вторым, лежа на асфальте. Вооруженный преступник падает на землю, получив пулю, а его подельник убегает.

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46-летний мужчина, ставший жертвой нападения, был доставлен в больницу с огнестрельными ранениями лодыжки и ягодицы и находится в стабильном состоянии. Обоим нападавшим удалось скрыться на внедорожнике. На месте схватки полиция обнаружила один пистолет.

Ранее сообщалось, что 84-летний пенсионер из Уганды убил напавшего на него грабителя мачете. Сообщник погибшего сбежал, увидев, что пожилой мужчина оказал сопротивление.

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