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В России начали продавать подержанные iPhone

«Ведомости»: в «М.Видео» начали продажу бывших в употреблении iPhone

Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock

Ретейлер «М.Видео» начал продажи подержанных смартфонов Apple. Об этом сообщают «Ведомости».

В магазинах сети устройства доступны с пометкой «как новые». Представители компании объяснили это тем, что состояние доступных девайсов максимально приближенно к новому. Смартфоны Apple будут доступны только на сайте «М.Видео» — приобрести подобные гаджеты в магазинах сети невозможно.

На момент написания заметки на сайте ретейлера были доступны две модели смартфонов. Бывший в употреблении iPhone XR с накопителем на 64 гигабайта оценили в 38 490 рублей, iPhone 11 с таким же запасом памяти стоит 42 тысячи рублей. Новые iPhone XR и iPhone 11 доступны в «М.Видео» примерно по такой же цене — 39 999 и 47 999 рублей соответственно.

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Партнером «М.Видео» при реализации подержанных смартфонов выступает компания «Инситех», которая работает под брендом Skin by ArmorJack. Представители сети уточнили, что намерены продавать и другие модели и марки подержанных устройств в сотрудничестве с другими поставщиками.

В разговоре с «Ведомостями» специалисты отметили, что сеть «М.Видео» должна продавать подобные гаджеты дешевле, поскольку речь идет о бывших в употреблении девайсах. Специалисты Content Review отметили, что обычно подержанные iPhone стоят на 30-40 процентов дешевле новых.

В середине апреля стало известно, что крупные российские ретейлеры на фоне дефицита новых гаджетов решили переориентироваться на продажу подержанных устройств. Подобная техника появилась в «Связном», «Мегафоне», «Ситилинке».

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Андрей Ставицкий
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