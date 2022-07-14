Вероятность отправки войск из европейской страны на Украину оценили

Аналитик Асафов заявил, что Польшу ждет жесткий ответ в случае ввода войск на Украину

Если Польша или любое другое государство решит ввести свои войска на территорию Украины, ответ России будет максимально жестким, предупредил политический аналитик Александр Асафов. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил вероятность появления солдат из европейской страны на украинской территории.

Бывший дипломат Ростислав Ищенко рассказал, на каких условиях Польша готова ввести свои войска на территорию Украины. Для этого украинский президент Владимир Зеленский даст полякам особый статус. По его мнению, принятие этой инициативы сделает Киев протекторатом западного соседа. Эксперт также выразил уверенность, что Рада поддержит законопроект в ближайшее время.

Эскалация конфликта

«Я могу заблуждаться, но мне кажется, что ряд радикальных представителей американских интересов в Европе может делать громкие заявления о возможном вводе войск, но это все равно останется только попыткой провокации, на уровне заголовков и медиаисторий, — считает Асафов. — Все это нужно только для того, чтобы получить реакцию со стороны России на официальном уровне».

Достаточно давно наш президент сформулировал тезис о том, что любые вооруженные силы, которые попробуют вмешаться в конфликт, создадут прецедент для крайне тяжелых и ощутимых последствий. И все понимают, какими будут эти последствия Александр Асафов аналитик

Аналитик обратил внимание на то, что любые заявления Госдепа, Пентагона, высокопоставленных американских политиков заканчиваются словами о том, что ни один американский солдат или солдат НАТО не вмешается в конфликт. Запад готов помогать Украине финансами, ресурсами, оружием, но не кадровыми военными.

«Все понимают, что за вступлением в конфликт немедленно последует ответ российской стороны. И понимают, каким он может быть в нынешней ситуации», — считает Асафов.

Асафов заключил, что считает заявления о возможном вводе польских военных на территорию Украины проверкой российской реакции. Вероятность такого исхода он оценивает как незначительную.

За «красными линиями»

В случае, если самый негативный сценарий все же будет реализован и войска других государств войдут на территорию Украины, Асафов считает возможными любые жесткие меры со стороны России, в том числе нанесение ударов по центрам принятия решений.

«Достаточно сложно сказать, к чему все это приведет, потому что мы не знаем, что происходит за "красными линиями". Гипотетически, любой вооруженный контингент создает угрозу нашим войскам и, соответственно, попадает под одну из целей военной операции по демилитаризации, — предупредил аналитик. — Тогда может быть нанесен удар высокоточным оружием для ликвидации военного потенциала и инфраструктуры».

Напомним, ранее Зеленский внес в Раду законопроект об особом статусе поляков. Об этом сообщил президент Польши Анжей Дуда. «Сегодня Украина этим шагом, жестом президента дает символическое приглашение. (...) Пусть это будет для нас знаком в делах, о которых сложно говорить», — заявил политик. Он добавил, что видит в этой ситуации полную противоположность событиям Второй мировой войны, когда украинцы пытались «избавиться от поляков любой ценой».