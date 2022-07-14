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В Латвии сообщили о нехватке полицейских

Baltnews: в Латвии все больше полицейских увольняется из-за размера зарплаты

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В Латвии растет число полицейских, которые пишут заявление на увольнение. Об этом сообщает Telegram-канал информационного агентства BALTNEWS.

Причина увольнений — размер оплаты труда, который не устраивает правоохранителей. В настоящий момент полицейские в республике получают в среднем 750 евро в месяц.

С самым большим кризисом кадров столкнулись в Риге и Рижской области, где не удается укомплектовать 40 процентов необходимых сотрудников. В целом по всей полиции из шести тысяч должностных мест незаполненными остаются 20 процентов, приводит агентство слова министра внутренних дел Латвии Кристапса Эклонса.

Ранее в министерстве обороны Латвии предложили ввести всеобщую воинскую повинность для мужчин и женщин, а также для граждан, живущих за границей. На этом фоне Государственная канцелярия Латвии провела опрос и выяснила, что лишь треть молодых латвийцев будут готовы защищать страну в случае нападения.

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Василий Мека
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