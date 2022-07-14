Посольство России отвергло обвинения США в препятствии вывоза зерна с Украины

Посольство в Вашингтоне заявило о стремлении США вытеснить РФ из торговли продовольствием

Посольство России в Вашингтоне отвергло обвинения США в препятствовании вывоза зерна в Украине. В дипмиссии указали, что таким образом Соединенные Штаты стремятся к переделу агропромышленного рынка и вытеснению российских конкурентов из сферы торговли продовольствием, передает РИА Новости.

«Обвинения в воспрепятствовании России вывозу агропродукции с Украины морским путем не выдерживают критики. Наша страна не мешает экспорту», — подчеркнули в посольстве, возложив ответственность за это на Киев.

Там добавили, что импортеры испытывают значительные сложности с поставками сельскохозяйственных товаров из-за односторонних санкций США, которые подрывают цепочки поставок и призваны заблокировать торгово-экономические взаимоотношения России с остальным миром.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что со стороны Москвы нет препятствий для вывоза украинского зерна. Киеву необходимо разминировать порты, находящиеся под его контролем.