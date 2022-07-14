Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Посольство России отвергло обвинения США в препятствии вывоза зерна с Украины

Посольство в Вашингтоне заявило о стремлении США вытеснить РФ из торговли продовольствием

Фото: Marco Steinbrenne/ Globallookpress.com

Посольство России в Вашингтоне отвергло обвинения США в препятствовании вывоза зерна в Украине. В дипмиссии указали, что таким образом Соединенные Штаты стремятся к переделу агропромышленного рынка и вытеснению российских конкурентов из сферы торговли продовольствием, передает РИА Новости.

«Обвинения в воспрепятствовании России вывозу агропродукции с Украины морским путем не выдерживают критики. Наша страна не мешает экспорту», — подчеркнули в посольстве, возложив ответственность за это на Киев.

Там добавили, что импортеры испытывают значительные сложности с поставками сельскохозяйственных товаров из-за односторонних санкций США, которые подрывают цепочки поставок и призваны заблокировать торгово-экономические взаимоотношения России с остальным миром.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что со стороны Москвы нет препятствий для вывоза украинского зерна. Киеву необходимо разминировать порты, находящиеся под его контролем.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Саудовская Аравия, Египет и Турция захотели вступить в БРИКС
Фитнес-тренер показала раздувшийся живот на фото и восхитила поклонников
В Москве изъяли крупную партию опасных для жизни электронных сигарет
Советский чемпион мира назвал рабами уезжающих в Россию хоккеистов
В Сенате США поспорили из-за абортов для беременных мужчин
Стюардесса унизила пассажирку самолета за слишком сексуальный наряд
Посольство России отвергло обвинения США в препятствии вывоза зерна с Украины
Экс-дипломат назвал условия ввода войск Польши на Украину
Раскрыты подробности сделки по экспорту украинского зерна
Посольство России заявило о русофобии в США для привлечения внимания к Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.